В Житомирской области предлагают распределять земли в первую очередь среди участников АТО

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич инициирует перед депутатами Житомирского облсовета рассмотрение вопроса по распределению земель сельскохозяйственного назначения в первую очередь среди участников антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, соответствующее письмо с проектом решения на сессию областного совета председатель ОГА подписал и направил в Житомирский облсовет сегодня, 4 октября.

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«Выполняю свое обещание перед участниками АТО – по распределению земель сельскохозяйственного назначения. Моя принципиальная позиция, которую подам на рассмотрение депутатам областного совета в проекте решения. Должны обязать ГУ Госгеокадастра в области при оформлении документации по землеустройству отдавать предпочтение гражданам, проживающим на территории Житомирской области. Конечно, в приоритете – участники АТО. Надеюсь, что депутаты и бойцы АТО это поддержат», – комментирует свою инициативу Гундич.

Согласно документу, решение о распределении земель сельскохозяйственного назначения вносится на сессию Житомирского областного совета. В ОГА отмечают, что эту сессию планируют провести 2 ноября «в связи с увеличением напряженности на Житомирщине, которая вызвана недовольством участников АТО работой Главного управления Держгеокадастру в области».

Напомним, 27 сентября Гундич общался с участниками АТО, которые требовали отменить постановление Кабинета министров Украины № 413 по изменению порядка выделения земельных участков, которая, по их мнению, ущемляет их права.