Житомирский облсовет поддержал проект решения по украинизации языковой среды области

Житомирский облсовет поддержал проект решения относительно украинизации языковой среды области. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов Житомирского областного совета.

Речь идет о решении «О преодолении последствий советской оккупации в языковой среде Житомирской области», которое инициировала фракция ВО «Свобода» в облсовете.

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Сейчас в Житомирской области поставщики услуг обязаны пользоваться украинским в первую очередь, а на другие языки можно переходить исключительно по просьбе клиента и в случае желания и знания этого языка.

«Решение, инициированное нашей фракцией, касается прежде всего сферы обслуживания и ставит цель вернуть украинский язык в публичную сферу жизни. Основной принцип: персонал учреждений обслуживания, общественного питания, торговли должен встречать посетителей на украинском языке и только по просьбе посетителя имеет право перейти на другой язык обслуживания. Гости, которые приезжают к нам, в частности, из той же России, хотят почувствовать себя как в гостях, а получается, что чувствуют себя, как дома, а мы, украинцы, чувствуем себя гостями в своей же родной стране. Такого быть не может, и мы это должны изменить», – пояснил журналистам во время сессии суть этого решения председатель фракции ВО «Свобода» в облсовете Сидор Кизин.

Ранее Житомирский облсовет направил свыше 32 млн грн на обеспечение жильем детей-сирот.