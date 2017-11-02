Житомирский облсовет направил свыше 32 млн грн на обеспечение жильем детей-сирот

Житомирская областная рада направила 32 млн 355 тыс. грн на финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на 2018-2022 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня во время сессии проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

В решении отмечается, что общий объем финансирования этой программы, рассчитанной на 5 лет, составляет 32 млн 355 тыс. грн. Для ее выполнения будут привлечены средства областного, районных, городских, поселковых и сельских бюджетов. В частности, объем средств областного бюджета составит 18 млн 610,1 тыс. грн.

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Согласно программе, в Житомирской области по состоянию на 1 октября этого года на первичном учете в делам детей находится 3 тыс. 23 ребенка, которые имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 2 тыс. 171 ребенок находится под опекой и попечительством граждан, 546 детей воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. В интернатных и других учреждениях области находится 285 детей указанных категорий, на временном устройстве находится 21 ребенок.

Также в области 678 детей указанных категорий вообще не имеют жилья. В течение 2018-2022 годов 334 ребенка, в соответствии с законодательством, потребуют постановки на социальный квартирный учет.

В целом же уровень обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Житомирской области составляет 77,72%.