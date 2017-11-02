"Моя личная жизнь взорвалась": Леди Гага выходит замуж за своего 48-летнего агента

Певица Леди Гага собирается выйти замуж за своего бойфренда, кастинг-агента Кристиана Карино. Об этом пишет US Weekly.

Читайте такжеЛеди Гага показала, чем занимается после прекращения концертной деятельности (фото)

По информации инсайдера, помолвка состоялась еще в конце лета, после того как 48-летний Кристиан Карино получил согласие на брак от отца 31-летней певицы. Пара намерена начать подготовку к свадебной церемонии после того как Леди Гага поправит свое здоровье.

Певица страдает от фибромиалгии – мішечно-скелетной боли. Недавно Леди Гага вынуждена была отменить ряд концертов по состоянию здоровья.

В июле 2016 года Гага объявила, что они с актером Тейлором Кинни решили сделать паузу в отношениях.

В своем документальном фильме «Gaga: Five Foot Two», вышедшем в сентябре 2017 года, звезда намекнула, что расставания с партнерами всегда были связаны с ее успехом.

«Моя личная жизнь просто взорвалась. Я продала 10 миллионов записей и потеряла Мэтта (Мэтт Бомер, американский актер). Я продала 30 миллионов и потеряла Люка (экс-бойфренд Леди Гаги). Я сняла фильм и потеряла Тейлора. Это похоже на круговорот. Уже третий раз мое сердце разбивается», — говорила певица в докфильме.