"Она мешает мне жить": Леди Гага с хронической болью отменила гастроли по Европе

Американская певица Леди Гага отменила гастрольный тур по Европе. Об этом она сообщила в Instagram.

"Я всегда честно говорила о своем физическом и психическом здоровье. Когда я буду готова, расскажу подробно о своей борьбе, чтобы помочь тем, кто страдает так же, как я", – заявила певица.

Она заявила, что не играет роль жертвы, чтобы найти причину для отмены гастролей.

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"Травма и хроническая боль изменили мою жизнь, они мешают мне жить нормально и заставляют отказаться от любимого дела – выступления перед поклонниками", – рассказала Леди Гага.

Об отмене гастролей певицы по Европе написано на ее официальном сайте.

Тур Joanne должен был стартовать 21 сентября в Барселоне и завершиться 28 октября в Кельне.

На прошлой неделе Леди Гагу госпитализировали в Бразилии.