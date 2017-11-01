В Житомире художнику Камышному вручили знак отличия "За заслуги перед городом" ІІ степени (фото)

В Житомире художнику Камышному вручили знак отличия «За заслуги перед городом» ІІ степени. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как отмечается в сообщении, 1 ноября во время заседания исполнительного комитета Житомирский городской голова Сергей Сухомлин вручил Юрию Камышному, члену Национального союза художников Украины, знак отличия «За заслуги перед городом» ІІ степени.

Ранее, 18 октября этого года исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение наградить Камышного этой наградой. Принимая ее, сегодня Камышный поблагодарил и рассказал, что художники делают все, чтобы Житомир имел хороший вид. Он также сообщил, что сам неоднократно создавал картины, которые посвятил родному городу.

В целом же, Камишному особенно удаются натюрморты.

Напомним, Юрий Камышный – член Национального союза художников Украины с 1992 года и многих других союзов и организаций.С 1990 года художник организовал более 50 персональных выставок, в течение последних пяти лет – 26. Каталог живописных произведений Камышного «За это стоит жить» был издан и передан бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.