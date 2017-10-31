В Днепре состоялся международный "батл" между музыкальными оркестрами (видео)
11:23, 31 октября 2017Общество
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На сцене соревновались оркестр военно-воздушных сил Соединенных Штатов и музыки украинского военного оркестра оперативного командования "Восток".
В Днепре состоялся международный батл между музыкальными оркестрами
В Днепре состоялся международный батл между музыкальными оркестрами. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На сцене соревновались оркестр военно-воздушных сил Соединенных Штатов и музыки украинского военного оркестра оперативного командования "Восток". Кто победил, решали зрители. Они и присудили победу обоим коллективам.
Как сообщал УНИАН, в Днепре начался международный фестиваль театров кукол.
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