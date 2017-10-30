ТРК "Украина" в очередной раз отказалась от соблюдения журналистских стандартов - заявление группы "1+1 медиа"

В воскресенье, 29 октября, в программе «События недели» журналисты телеканала «Украина» в очередной раз поразили ложью в адрес коллег по медиарынку. Так, в последнем сюжете, которым режиссерами было принято решение завершить программу, должна была идти речь о переходе Украины на цифровое телевидение. Вместо этого, он был построен таким образом, чтобы, манипулируя общественным мнением, откровенно нанести ущерб репутации конкурентов.

26 октября группа «1+1 медиа» получила на email запрос от телеканала «Украина» с просьбой предоставить видеокомментарий уполномоченного лица для сюжета информационно-аналитической программы «События недели», тема которого − переход на цифровое телевидение.

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В свою очередь, 1+1 медиа, как компания, которая всегда выступала за переход Украины на цифровое вещание при условии гарантий полного покрытия цифровым сигналом украинских территорий, в тот же день согласилась предоставить комментарий, подтвердив это телефонным звонком. Однако, на следующий день, пытаясь выйти на связь с продюсером программы «События недели», 1+1 медиа не получила никакого ответа, как на телефонные звонки, так и на смс-сообщения. Повторно о готовности комментировать 1+1 медиа было подтверждено 27 октября email-письмом в ответ на запрос телеканала «Украина».

Несмотря на то, что обратной связи телеканалом «Украина» к 1+1 медиа предоставлено не было, в сюжете программы «События недели» готовность комментировать запрос журналисты трактовали так: «Наши запросы коллеги оставили без письменного ответа».

Учитывая, что права высказаться мы были лишены, хотим добавить официальные комментарии Ярослава Пахольчука, исполнительного директора 1+1 медиа, которые, несмотря на наше желание, в сюжет так и не попали.

1. Как вы оцениваете результаты измерения зоны покрытия цифрового сигнала в Волынской и Кировоградской областях?

Измерения проводились только в Волынской области, мы оцениваем их как очень полезные и информативные. Они однозначно показали, что измеренная зона покрытия цифровых передатчиков меньше чем расчетная.

2. Планируете ли вы распространение результатов этих исследований?

Мы официально предоставили разрешение УГЦР на распространение нашей части результатов, а уж они, как профильное предприятие, могут предоставить официальные выводы по результатам измерения.

3. Планируете ли способствовать проведению аналогичных исследований в других областях Украины?

В этом нет никакого смысла, как показали измерения, фактическая зона покрытия будет меньше расчетной.

4. Видите ли вы препятствия на пути перехода Украины к цифровому телевидению, если да, то какие именно?

Сейчас, по убеждению многих специалистов, покрытие Зеонбуда не соответствует тем 95%, о которых они говорят. И таким образом, сотни тысяч, если не миллионы граждан могут быть лишены доступа к телевидению.

Надеемся, что в следующий раз, отправляя запросы по email, журналисты телеканала «Украина» не забудут о журналистских стандартах и заслушают другую сторону.