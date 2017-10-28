В селе на Житомирщине открыли футбольную площадку с искусственным покрытием

В селе на Житомирщине сегодня открыли футбольную площадку с искусственным покрытием. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, новое футбольное поле с искусственным покрытием открыли в селе Селянщина Черняховского района, где работает спортивный лицей.

Открытие площадки состоялось при участии председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича, депутата областного совета Григория Сташенко, руководства района, а также молодежи, для которой эта площадка и обустраивалась.

«Спортсменов мы должны воспитывать с детства. Как председатель ОГА, я заинтересован в том, чтобы на Житомирщине было как можно больше возможностей для спортивного досуга детей и взрослых. По примеру этого футбольного поля мы планируем установить спортивные площадки и в других районах и городах. В ближайшее время – как минимум 15 по государственной программе и за счет софинансирования из местных бюджетов», – сказал Гундич.

Председатель ОГА добавил, что в перспективе Житомирская область будет иметь спортивный интернат.

«Наше следующее задание – спортивный интернат. И мы это сделаем»,- сказал Гундич.

Футбольной команде лицея председатель облгосадминистрации уже традиционно, как и во время предыдущих выездов в районы, вручил футбольные мячи.

Первая игра турнира по мини-футболу памяти участника АТО Александра Голяченко состоялась на новом поле новыми мячами сразу же после открытия.

Напомним, что для того, чтобы дети на Житомирщине активнее приобщались к здоровому спортивному воспитанию, в районах области планируют построить 15 новых футбольных площадок с искусственным покрытием. Заявку о включении спортплощадок в перечень объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, Житомирская ОГА направила в Минрегион.