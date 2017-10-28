Полиция открыла производство по факту обвала на шахте во Львовской области

Полиция открыла уголовное производство по факту обвала породы на шахте «Лесная» госпредприятия «Львовуголь», в результате которого пострадали трое горняков.

Читайте такжеВ шахте на Львовщине произошел обвал: трое горняков травмированыКак сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, в Сокальское отделение полиции 27 октября поступило сообщение о том, что в селе Селец на шахте №6 обвалилась порода, в результате чего присыпало работников шахты.

Пострадали трое горняков - 30-летний и 28-летний жители Сокальского района, а также 32-летний житель Жовковского района. Двоих из-под завала извлекли спасатели, один выбрался самостоятельно. Шахтеров доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью"), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, обвал породы на шахте «Лесная», во время которого пострадали трое горняков, произошел поздно вечером 26 октября.