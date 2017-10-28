Бывшие и действующие правоохранители пытаются вернуть конфискованный $1 миллион "вору в законе" – Аброськин

Первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявляет о попытках вернуть через бывших и действующих правоохранителей 1 млн долл., конфискованных в сентябре в Одессе у «вора в законе» по прозвищу «Полтава».

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

«Кто-то очень хочет помочь вору в законе по кличке «Полтава» вернуть деньги в сумме более миллиона долларов США, которые в течение более 30 лет своей отсидки за решеткой он «зарабатывал» себе на пенсию. Деньги были изъяты во время обыска. Сначала в «помощники» по возвращению ему денег подключались за вознаграждение пенсионеры - бывшие милиционеры. Теперь уровень повышается - «решалами» выступают бывшие и действующие сотрудники надзорного ведомства», - написал Аброськин.

Он отмечает, что вознаграждение, которое предлагают за возврат «Полтаве» указанных денег, «достаточно велико», но полиция не допустит нарушения закона.

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Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о деньгах, изъятых в сентябре в Одессе во время полицейской спецоперации, и якобы именно эти средства принадлежат «Полтаве».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября В Одессе из «воровского общака» полицейские изъяли более 1 млн долл. Отмечалось, что по данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в ходе масштабной спецоперации полиции по отработке региона правоохранители обнаружили тайник с крупной суммой наличных.

«В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника «общак вора в законе» -1,069 млн долл, 90 тыс. евро, 500 тыс. грн», - сообщал Аваков.