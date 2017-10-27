Дерзкое убийство чемпиона Европы Лащенко в Одессе: в очередной раз отложив начало процесса, суд обратился за помощью в МИД

Малиновский районный суд Одессы решил обратиться в Министерство иностранных дел с просьбой содействовать в обеспечении переводчика для азербайджанца, обвиняемого в убийстве известного спортсмена Сергея Лащенко, совершенном в 2015 году на территории больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, на 27 октября было назначено судебное заседание в уголовном производстве, по обвинению Бабека Дамир-оглы Гасанова в совершении умышленного убийства мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Лащенко. В пятницу судебное разбирательство в очередной раз было отложено из-за отсутствия переводчика.

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«Посовещавшись, судебная коллегия приняла решение обратиться в Министерство иностранных дел Украины с просьбой способствовать обеспечению переводчика из посольства Азербайджанской Республики в Украине», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, коллегия направит соответствующее напоминание в территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Одесской области, а также – повторно направить свое решение в Бюро переводов о предоставлении переводчика с украинского на азербайджанский язык.

В пресс-службе подчеркнули, что адвокат потерпевшей и прокурор отметили: обвиняемый ранее учился в одесской школе, а затем во Львове. Данный факт свидетельствует о том, что обвиняемый понимает русский и украинский языки.

Тем не менее, адвокат обвиняемого настояла на том, что обеспечение участия переводчика является процессуальным правом подзащитного. Судебное заседание отложено на 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат потерпевшей стороны Юлия Гаврилюк заявляла, что гражданин Азербайджана Гасанов, который обвиняется в убийстве украинского спортсмена Сергея Лащенко, затягивает судебный процесс, злоупотребляя правом на переводчика.

В Одессе было завершено расследование и передан в суд обвинительный акт в отношении иностранца, подозреваемого в убийстве в 2015 году на территории больницы титулованного украинского спортсмена – чемпиона Европы, мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко. Материалы дела прокуратура области 16 мая направила в Малиновский районный суд Одессы.

В начале февраля гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов был доставлен в Одессу из России. Иностранец, задержанный по линии Интерпола, был помещен в СИЗО.

Он подозревается в том, что в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 застрелил Лащенко в присутствии свидетелей.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, получившие огнестрельные ранения, в том числе Лащенко. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.