Дерзкое убийство чемпиона Европы Лащенко в Одессе: ни одно судебное заседание не состоялось из-за неявки переводчика

Гражданин Азербайджана Бабек Гасанов, который обвиняется в убийстве украинского спортсмена Сергея Лащенко, совершенном в 2015 году на территории больницы в Одессе, затягивает судебный процесс, злоупотребляя правом на переводчика.

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Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны Юлия Гаврилюк в Малиновском районном суде Одессы, где должно было состояться слушание, но в очередной раз было перенесено из-за неявки переводчика.

С мая материалы дела передали в Малиновский райсуд, но ни одного заседания не состоялось в силу различных причин, как правило, из-за не неявки переводчика на азербайджанский язык. По мнению адвоката, сторона защиты обязана обеспечить присутствие переводчика.

«Я считаю, что суд и прокурор должны применить все меры, чтобы наконец-то начать рассматривать это дело, чтобы начало осуществляться правосудие. На одном из заседаний защитник обвиняемого заявил, что тот знает русский и общается на русском языке. У человека есть право на переводчика, но другой вопрос, что он злоупотребляет этим правом. Это стопроцентное затягивание дела», – сказала Гаврилюк.

Следующее заседание суда назначено на 27 октября.

Как сообщал УНИАН, в Одессе завершено расследование и передан в суд обвинительный акт в отношении иностранца, подозреваемого в убийстве в 2015 году на территории больницы титулованного украинского спортсмена – чемпиона Европы, мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко. Материалы дела прокуратура области 16 мая направила в Малиновский районный суд Одессы.

В начале февраля в Одессу из России был доставлен гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, подозреваемый в убийстве мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко в апреле 2015 году на территории больницы. Иностранец, задержанный по линии Интерпола, был помещен в СИЗО.

Он подозревается в том, что в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 застрелил Лащенко в присутствии свидетелей.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, в том числе Лащенко, получившие огнестрельные ранения. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).