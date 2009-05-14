У офицера СБУ украли 40 тыс. евро, 11 тыс. долларов и украшения

В Службе безопасности Украины подтверждают, что мужчина, из автомобиля которого вчера в Киеве была украдена крупная сумма денег, является их сотрудником – офицером Центра спецопераций по борьбе с терроризмом.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба внутренней безопасности СБУ взяла объяснения у потерпевшего по поводу происхождения денег, в результате чего установлено, что деньги «не имеют никакого криминального происхождения», а принадлежали сотруднику спецслужбы и членам его семьи и предназначались для покупки жилья в Киеве.

Более того, как отметили в СБУ, потерпевший предоставил документальное подтверждение в отношении этих денег.

Также косвенным подтверждением его слов является тот факт, что он сам обратился в милицию и по мере возможности пытается помогать следователям в скорейшем раскрытии преступления, которое было совершено в отношении него, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Голосеевском районе Киева неизвестные похитили из автомобиля мужчины, который назвался сотрудником СБУ, крупную сумму денег и драгоценности.

Как отметили в столичной милиции, 13 мая этот мужчина обратился в Голосеевское райуправление милиции с соответствующим заявлением, объяснив, что из его автомобиля «Сузуки» пропал портфель, в котором было 40 тыс. евро, 11 тыс. долларов и 16 наименований ценных украшений.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).