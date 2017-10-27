На Житомирщине открыли современный реперфузионный центр для пациентов с инфарктами

В Житомирской областной клинической больницы имени А. Гербачевского сегодня открыли современный реперфузионный центр для пациентов с инфарктами. Как передает корреспондент УНИАН, открытие состоялось при участии руководства области.

«Отныне на Житомирщине в новом реперфузионном центре с помощью современного оборудования и умелых рук врачей мы сможем уменьшить количество летальных случаев в 3 раза. Он даст возможность спасти тысячи жизней ежегодно. Этот центр - знак качественных изменений, происходящих на Житомирщине и свидетельствуют о том, что мы, образно говоря, «идем в ногу» с реформами», - отметил на открытии центра председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Отмечается, что благодаря современному центра удастся продлить жизнь больных с острым инфарктом миокарда, которые нуждаются в срочной реперфузии.

Центр на 12 коек будет оказывать помощь в круглосуточном режиме путем проведения неотложных первичных коронарных вмешательств у 70% случаях, то есть, в возникновении у больных 700 инфарктов в год.

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По словам Гундича, на ремонт и оборудование центра направили 8,4 млн грн из областного бюджета.

Также председатель Житомирской ОГА рассказал, что в планах областной власти – обеспечение медицины региона специальным вертолетом, который значительно ускорит доставку больного в больницу.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, в Житомирской области ежегодно регистрируется около 1 тыс. случаев острого коронарного синдрома у больных с развитием инфаркта миокарда, 75-80% из которых — это катастрофические инфаркты, которые нуждаются в срочной реперфузии.

Возобновление тока крови (реперфузия) является самым эффективным способом прекращения действия патогенных факторов ишемии миокарда и устранения последствий их влияния на сердце.