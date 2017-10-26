Деньги или протесты: в Киеве задержали псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков

Полиция задержала преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков на территории Киева и области.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Сотрудники Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры задокументировали факты системного вымогательства от застройщиков средств за непрепятствование их законной деятельности. У одного из них вымогали и получили 200 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная группа лиц позиционировала себя как представители общественной организации, отстаивающей якобы интересы жителей. Следователи установили, что алгоритм действий был достаточно простым: они выбирали объект застройки на территории Киева и области и устраивали акции протеста.

По данным полиции, в дальнейшем, в частном разговоре с владельцем коммерческой структуры злоумышленники выдвигали единственное требование: предприниматель платит им средства, а они, в свою очередь, прекращают совершать какие-либо препятствия.

«В случае отказа злоумышленники собирали группу граждан для протеста, которые называли себя жителями определенного района. При необходимости - устраивали даже схватки. Кроме того, посылали запросы во все государственные инстанции и подавали в суд иски о незаконности строительства. На самом деле компания имела весь пакет разрешительных документов. Вышеуказанные противоправные действия не прекращались, пока фигуранты дела не получали определенные ими суммы средств», - отметили в департаменте.

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В рамках производства оперативники установили всех организаторов и участников преступной группы. Ими оказались жители столичного региона.

25 октября работники Департамента, ГСУ Нацполиции с участием спецподразделения КОРД задержали участников преступной схемы. Один из них был задержан во время получения от застройщика 200 тыс. долларов.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков, во время которых изъяли денежные средства, оружие, печати, «черновые» записи.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.