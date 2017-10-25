Трофей, который еще может послужить вещественным доказательством в Гаагском суде, АТОшники привезли прямо с линии разграничения. Что танк был на вооружении в Российской Федерации, в военных экспертов уже сомнений нет, а вот история экипажа и уничтожение боевой машины еще требует изучения.

Как говорится в сюжете ТСН, разбитый танк уже в Чернигове пытаются поставить на гусеницы - ему и вправду досталось - башню оторвало от корпуса, потому что разорвался сразу весь боекомплект одновременно. Судьба экипажа печальная, кем бы они ни были.

По словам научного сотрудника музея им. Тарнавского Александра Бондаря, "при детонации боекомплекта, если он сдетонировал одновременно, от экипажа ничего не остается". "Даже медальонов не остается. Они плавятся, поскольку в один момент температура достигает 4000 градусов по цельсию", - отметил он.

На стволе танка, который от разрыва боекомплекта превратился в груду металла, остался автограф бывшего владельца - надпись на русском: "За родную землю". Историки говорят, что это прямое доказательство об "ихтамнет".

Экипаж не хотел, чтобы знали о происхождении танка, поскольку серийный номер вырезали болгаркой.

Но, по словам историков, внутри танка есть еще один серийный номер, который болгаркой вырезать невозможно.

Историки уже определили, что это не украинский танк. Этот танк был подбит 24 августа в первый год войны вблизи Березового Донецкой области. Тогда все украинские Т-72 еще были законсервированы и не использовались.

Вскоре экспонат немного подкрасят и опустят ствол вниз в знак поражения перед Украиной.