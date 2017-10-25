Житомирщина первой в Украине будет проводить реформу заведений институционального ухода и воспитания детей – ОГА

На Житомирщине реализуют реформу заведений институционального ухода за детьми, призванную улучшить предоставление услуг и изменить систему интернатных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Ярослава Лагуту.

Как отмечается в сообщении, 16-20 октября Лагута находился с учебным визитом в Великобритании, где изучал опыт в планировании и внедрении этой реформы.

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«16-20 октября вместе с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка, представителями министерств при содействии международного благотворительного фонда «Lumos Foundation» посетили Лондон, где знакомились с их системами опеки, инклюзивного обучения. Уже на следующей неделе мы подпишем меморандум о сотрудничестве с «Lumos Foundation». Именно на Житомирщине начнется внедрение реформы системы институционального ухода», - рассказал Лагута.

По его словам, учебный визит дал возможность ознакомиться с системой защиты детей Великобритании и этапами ее реформирования, посетить службы, созданные на замену интернатам.

Справка УНИАН. Lumos – это международная неправительственная организация, которая стремится положить конец институализации детей по всему миру. Она работает над тем, чтобы трансформировать системы образования, здравоохранения и социальных услуг для детей и их семей, и помогает детям переходить от институциональной к семейным формам опеки.