"Потап и Настя" потрясли фанатов заявлением: поставили дуэт "на паузу" (видео)

"Потап и Настя" сделали заявление относительно будущего дуэта. Украинские звезды записали обращение к фанатам, в котором объявили о творческой паузе.

"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень много трудились", - начала Настя.

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В свою очередь, Алексей Потапенко рассказал, что за это время они выпустили 5 альбомов. Он отметил, что они с Настей оставили очень большое наследство.

"Сколько продлится пауза, мы не знаем", - добавила Каменских.

Ранее Потап уверял, что, несмотря на то, что они с Настей сейчас порознь, это не значит, что группа "Потап и Настя" прекращает свое существование.