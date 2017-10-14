Потап о будущем дуэта самой известной "не пары": мы решили кое-что изменить (видео)

Украинский продюсер Потап все больше гастролирует с группой Mozgi, а его коллега Настя Каменских задействована в одном из вокальных шоу, говорится в "Светской жизни".

Несмотря на то, что знаменитости сейчас порознь, это не значит, что группа "Потап и Настя" прекращает свое существование, заверил Потап.

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"Дуэт будет существовать. Но, как он будет существовать...Я не хочу раскрывать все тайны, не могу рассказать пока что", - сказал Потап.

Участники дуэта становятся старшими, поэтому их не могли не коснуться изменения. "Мы все это время, 11 лет, всегда были на пике популярности. Мы решили кое-что изменить", - подчеркнул продюсер.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился в сети новым совместным фото с Настей Каменских, на котором его подписчики рассмотрели якобы неопровержимые доказательства того, что пара вскоре намерена жениться.