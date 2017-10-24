Порошенко уверяет, что в Украине завершается период "затягивания поясов"

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что в Украине заканчивается период «затягивания поясов». Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«Период затягивания поясов - заканчивается. В отличие от пенсионной реформы, которая демонстрирует положительный эффект с первых дней, другие реформы, такие как образовательная, здравоохранения или судебная - проявятся и принесут ощутимые и полезные для общества результаты через несколько лет», - заявил он.

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«Да, нам всем сейчас не терпится. У нас, как в той поговорке: «Теля ще з корови не вийшло, а ми вже з довбешкою стоїмо». Но уверен, результат будет, и результат - положительный», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, при прогнозе роста экономики в 2019 году на 3%, допускает увеличение этого показателя до 5-7%.