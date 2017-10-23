В сети объявили состав нового сезона культового сериала "Доктор Кто"

15:24, 23 октября 2017
Общество
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Британское шоу «Доктор Кто» полностью собрало основной состав.

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Британское шоу «Доктор Кто» полностью собрало основной каст. К Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора присоединятся сразу три спутника, сообщает BBC.

Британец Брэдли Уолш, известный по фильму «Тренер» и сериалу «Приключения Сары Джейн», сыграет персонажа по имени Грэхем, Мандип Джилл («Куку») получила роль Ясмин, а Тосину Колу («Звездный войны: Пробуждение силы») отошел образ Райана. Актрисе Шэрон Д. Кларк досталась неизвестная роль, однако её появление заявлено в нескольких эпизодах.

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Уолш с воодушевлением прокомментировал назначение: "Помню как наблюдал за Уильмом Хартнеллом в роли первого Доктора. Черно-белая палитра делала шоу очень страшным для ребенка вроде меня. Я был в оцепенении, но даже несмотря на то, что смотрел сериал буквально из-за дивана, стал его фанатом. Потом отстоял в очереди бесконечно долго, чтобы получить билеты на фильм с великолепным Питером Кушингом в роли Доктора, в полнометражной картине с такими прекрасными цветами. Впечатлен ли я возможностью поучаствовать в новой главе истории этого персонажа? Да конечно же!".

Режиссером и сценаристом грядущего сезона стал Крис Чибнелл («Broadchurch») сменивший Стивена Моффата, передат Vertigo.

Первое появление Джоди Уиттакер в роли Доктора ожидают в специальном рождественском выпуске 25 декабря, где она сменит Питера Капальди. Точная дата релиза одиннадцатого сезона неизвестна, однако Чибнелл намекнул, что премьера назначена на осень 2018.

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Теги: #Доктор Кто новый сезон сериал