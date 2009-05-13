В Минтранссвязи создан отдел внутренних расследований

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ свои приказом от 5 мая с. г. создал отдел внутренних расследований в министерстве. Об этом министр сообщил вчера журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, данный отдел создан для улучшения эффективности работы отрасли и будет реализовываться в рамках представленного плана действий Минтранссвязи в условиях кризиса.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, подразделения внутренних расследований будут работать во всех сегментах отрасли.