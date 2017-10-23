В Одессе правоохранители начали расследование смерти арестанта в СИЗО
По предварительной информации врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.
В Одессе правоохранители начали расследование по факту смерти арестанта в следственном изоляторе 21 октября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по факту смерти Малиновским отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «естественная смерть») и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.
По данным, полученным правоохранителями из пенитенциарного заведения, 43-летнему арестанту в связи с ухудшением состояния здоровья была оказана медицинская помощь, затем его доставили в медицинскую часть СИЗО, где продолжили неотложные медицинские мероприятия.
«По предварительной информации врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии», - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.
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Как уточнил представитель прокуратуры, вышеназванный арестант находился в СИЗО более года. Он был помещен в изолятор 5 октября 2016 года, так как обвинялся в краже и грабеже.
«Все это время шло следствие», - пояснил представитель прокуратуры.
Как сообщал УНИАН, в Одесском следственном изоляторе накануне был обнаружен мертвым арестант. Об этом сообщил иерей УПЦ КП капеллан Одесского СИЗО Дмитрий Краснобаев, который также заявил, что не «следует верить» версии о тромбе.