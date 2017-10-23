В Одессе правоохранители начали расследование смерти арестанта в СИЗО

В Одессе правоохранители начали расследование по факту смерти арестанта в следственном изоляторе 21 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по факту смерти Малиновским отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «естественная смерть») и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

По данным, полученным правоохранителями из пенитенциарного заведения, 43-летнему арестанту в связи с ухудшением состояния здоровья была оказана медицинская помощь, затем его доставили в медицинскую часть СИЗО, где продолжили неотложные медицинские мероприятия.

«По предварительной информации врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.

Читайте такжеВ Одесском СИЗО совершила самоубийство женщина, подозреваемая в убийстве 4-месячной дочери

Как уточнил представитель прокуратуры, вышеназванный арестант находился в СИЗО более года. Он был помещен в изолятор 5 октября 2016 года, так как обвинялся в краже и грабеже.

«Все это время шло следствие», - пояснил представитель прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Одесском следственном изоляторе накануне был обнаружен мертвым арестант. Об этом сообщил иерей УПЦ КП капеллан Одесского СИЗО Дмитрий Краснобаев, который также заявил, что не «следует верить» версии о тромбе.