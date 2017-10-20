ГПУ направила в суд дело в отношении должностных лиц Нацбанка, подозреваемых в получении взятки

Следователи Генеральной прокуратуры Украины направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального банка Украины, которых подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт по уголовному производству по подозрению директора одного из департаментов Национального банка Украины, главного экономиста указанного государственного учреждения и двух сообщников, выступавших в роли посредников, в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, руководитель Департамента платежных систем Нацбанка разработал преступную схему, при помощи которой вымогал неправомерную выгоду на сумму 35 тыс. долл. Посредниками были главный экономист Нацбанка и двое физических лиц. Также отмечается, что вымогательство неправомерной выгоды происходило в два этапа от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

"Действия руководителя структурного подразделения Национального банка Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, главного экономиста указанного государственного учреждения и одного из посредников по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также другого пособника по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - сообщили в ГПУ.