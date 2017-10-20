Девочка выросла: 19-летняя дочь Сильвестра Сталлоне с насыщенным макияжем и в кружевном нижнем белье (видео)
18:46, 20 октября 2017Общество
3868
Может, девушка намекает редакционной команде, что она не против вновь принять участие в съемках.
Дочь Сталлоне в стильном видео / скриншот
Средняя дочь Сильвестра Сталлоне Систин ностальгирует за откровенными съемками для календаря журнала LOVE и опубликовала его тизер в Instagram.
Читайте такжеСильвестр Сталлоне сам снимет спин-офф "Рокки"
Может, девушка намекает редакционной команде, что она не против вновь принять участие в съемках, пишет ТСН. В видеокалендаре Систин появилась в отличном образе – эффектном и сексуальном: с насыщенным макияжем и в кружевном нижнем белье Marc Jacobs девушка демонстрирует свою стройную фигуру и упругие ягодицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter