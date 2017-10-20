Девочка выросла: 19-летняя дочь Сильвестра Сталлоне с насыщенным макияжем и в кружевном нижнем белье (видео)

18:46, 20 октября 2017
Общество
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Может, девушка намекает редакционной команде, что она не против вновь принять участие в съемках.

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Средняя дочь Сильвестра Сталлоне Систин ностальгирует за откровенными съемками для календаря журнала LOVE и опубликовала его тизер в Instagram. 

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Может, девушка намекает редакционной команде, что она не против вновь принять участие в съемках, пишет ТСН. В видеокалендаре Систин появилась в отличном образе – эффектном и сексуальном: с насыщенным макияжем и в кружевном нижнем белье Marc Jacobs девушка демонстрирует свою стройную фигуру и упругие ягодицы.

#TBT @thelovemagazine with @douginglish in @marcjacobs @kegrand @imgmodels

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Теги: #дочь Сталлоне#фото видео звезд