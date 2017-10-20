Только после присяги на верность РФ: в оккупированном Крыму российские паспорта начали выдавать по новым правилам

Чтобы получить паспорт в аннексированном Севастополе, гражданам предлагают присягнуть на верность России, сообщают Крым.Реалии. Для получения документа была создана специальная процедура, согласно которой людям предлагают присягнуть на верность Российской Федерации и получить российский паспорт без проблем. В противном случае придется подождать, поскольку отказ предусматривает приостановление процесса оформления документа.

Читайте такжеПутин предложил ввести "клятву" или "присягу" при предоставлении гражданства РоссииПри этом координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Криленкова отметила, что сейчас с украинским паспортом и крымской регистрацией на полуострове очень сложно работать и даже получать медицинские услуги.

"В некоторых других странах тоже такое есть, например, в США. То есть в самой этой идее ничего сверхъестественного нет. Однако упрощение процедуры для украинцев - нонсенс, нельзя отказываться от гражданства на территории или в фактической юрисдикции другого государства. Нечто похожее, кстати, произошло в Крыму после аннексии, когда людей массово заставляли писать отказы от украинского гражданства. Сейчас с украинским паспортом и крымской регистрацией на полуострове невозможно ни работать, ни получать медицинские услуги, ничего. С другой стороны, клятва предусмотрена именно для иностранцев, а крымчан такими Россия с самого начала не считает," - заявила Криленкова.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент РФ Владимир Путин предложил ввести «клятву» или «присягу» при предоставлении гражданства России, что даст возможность лишать российского паспорта в случае ее нарушения.

12 июля госдума России утвердила текст присяги для получения российского гражданства, которая обязует «защищать свободу и независимость РФ».