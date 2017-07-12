Госдума РФ утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство

Госдума России утвердила текст присяги для получения российского гражданства, которая обязует «защищать свободу и независимость РФ».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, принесение присяги обязательно для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста.

Читайте такжеГосдума разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства УкраиныНад текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Текст присяги вносится в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

«Я, (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», - говорится в тексте присяги.

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. «Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, ее принесение будет проходить в торжественной обстановке», - сказал он.

Устанавливается, что процедура принесения присяги будет регламентироваться указом президента РФ.

6 июня президент РФ Владимир Путин предложил ввести «клятву» или «присягу» при предоставлении гражданства России, что даст возможность лишать российского паспорта в случае ее нарушения.