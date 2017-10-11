Порошенко ответил на слова президента Чехии о том, что аннексия Россией Крыма является "завершенным делом"

Президент Украины Петр Порошенко отвергает утверждение, что аннексия Россией Крыма является «завершенным делом», и заявляет о том, что трибуна ПАСЕ создавалась не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«В 1950 году Уинстон Черчилль, идейный отец Совета Европы, обратился к этой Ассамблее на фоне угрозы, стоящей перед демократической Европой от Советского Союза. Он отметил, что Москва имеет «большие возможности для создания неприятностей». С учетом обстоятельств, он сказал очень важную вещь для перспектив этой Ассамблеи», - заявил президент.

Порошенко процитировал Черчилля: «Или мы докажем свое значение, вес и ценность для Европы, или мы потерпим поражение».

«Помня эти мудрые слова, я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о «завершенном деле». Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, трибуна ПАСЕ была создана для защиты наших основ, ценностей и принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости.

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«Такая необходимость наступила сегодня. Именно сегодня Москва подталкивает Европу к той же реальности, которая так волновала Уинстона Черчилля почти 70 лет назад. Именно поэтому залогом нашего успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и стойкости», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.