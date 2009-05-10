Сегодня в Киеве похоронили известного тележурналиста Игоря Пелиха

Сегодня в Киеве на Байковом кладбище похоронили известного тележурналиста Игоря Пелиха, жизнь которого трагически оборвалась 8 мая.

Попрощаться с Игорем пришли сотни людей. Среди них - известные политики, певцы, журналисты, друзья, почитатели.

Как сообщал УНИАН, И.Пелих погиб в автокатастрофе, которая произошла в пятницу в Киеве на Проспекте Победы в 6-м часу утра.

Ему было 35 лет. Был женат. Отец троих детей.