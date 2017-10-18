Ани Лорак села на шпагат, певица похвасталась растяжкой в соцсети (видео)

Украинская певица Ани Лорак, которая все чаще поет и работает в России, продемонстрировала поклонникам свою растяжку.

Артистка опубликовала в личном микроблоге видео из танцевального зала, на котором показывает свое умение садиться на продольный шпагат.

Читайте также"Юбку забыла": Ани Лорак смутила поклонников нарядом на "Новой волне" во время шоу с Киркоровым (видео)

"А кто сегодня занимался танцами", - подписала ролик звезда.