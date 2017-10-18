Ани Лорак села на шпагат, певица похвасталась растяжкой в соцсети (видео)

19:43, 18 октября 2017
Общество
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Артистка опубликовала в личном микроблоге видео из танцевального зала.

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Украинская певица Ани Лорак, которая все чаще поет и работает в России, продемонстрировала поклонникам свою растяжку.

Артистка опубликовала в личном микроблоге видео из танцевального зала, на котором показывает свое умение садиться на продольный шпагат.

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"А кто сегодня занимался танцами", - подписала ролик звезда.

А кто сегодня занимался танцами?

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Теги: #Лорак артисты в РФ