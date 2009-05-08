В Виннице открыт памятный мемориал военнопленным

В Виннице сегодня на месте концлагеря, который размещался здесь во время Великой Отечественной войны, открыт памятный мемориал военнопленным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, памятный мемориал военнопленным установлен на территории воинской части А-2287 в микрорайоне Тяжилов, где размещался один из 180 украинских концлагерей. В винницком концентрационном лагере в 1941-1943 годах погибло более 12 тысяч человек.

Непосредственно за мемориалом, который открыли сегодня, было закопано около 4 тысяч военнопленных. Их останки перевезены в город Славута, где сегодня во время торжественной церемонии с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО они были перезахоронены на международном кладбище «Поле памяти».

На территории воинской части сохранился барак, в котором содержались военнопленные. В этом здании размещена экспозиция предметов, которые нашли рядом с телами погибших винничан, и фоторепортаж событий тех времен.