Последние самоселы Чернобыльской зоны рассказали о своем хозяйстве и необычных сувенирах от туристов (видео)

Последние самоселы Чернобыльской зоны рассказали о своем хозяйстве и необычных сувенирах от туристов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самоселы Чернобыльской зоны имеют почтенный возраст, и их осталось всего 135.

Однако туристы со всего мира к ним приезжают чаще, чем машина с хлебом. Иностранцы рисуют их портреты и удивляются, как в зоне ядерного бедствия они до сих пор остаются живыми. На что веселые самоселы только угощают собственноручно сваренным "ядерным" самогоном.

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В селе Паришев осталось только трое местных жителей. Один из жителей варит еду прямо на улице, хотя большинство туристов подписывают обещание не есть продукты, приготовленные на открытом воздухе в зоне заражения. В этом году хорошо уродила картошка и арбузы, как похвастался самосел.

Другой поселок, Куповатое, находится еще дальше от цивилизации, однако жителей там 16. Одна из жительниц показала сувениры от туристов: бумажные кораблики и журавлики из Японии.

Самоселы утверждают, что ни при каких обстоятельствах не покинут свой дом.