На Житомирщине с начала года организовали 4 госпитальных округа

На Житомирщине в рамках реформирования медицины с начала текущего года образовали четыре госпитальных округа и в соответствии избрали руководство госпитальных советов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, о ходе реформирования медицины на Житомирщине проинформировал начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик.

«С начала 2017 года мы начали подготовительный этап реформирования отрасли на Житомирщине – создали четыре госпитальные округа и в соответствии избрали руководство госпитальных советов. Следующий и очень важный этап – создание институтов семейных врачей по принципу «деньги идут за пациентом», который должен заработать с 1 января 2018 года», - сказал Суслик.

Он напомнил, что медицинская реформа – это не только реорганизация медицинских учреждений, создание госпитальных округов и советов», в первую очередь, это - предоставление качественных медицинских услуг по принципу «деньги идут за пациентом».

Руководитель управления здравоохранения ОГА подчеркнул, что от того, насколько качественно врач будет оказывать медицинские услуги, будет зависеть заработная плата специалиста. «Врачей пациенты будут выбирать самостоятельно, в любой больнице, а не по прописке», - подчеркнул он.

Суслик также прокомментировал принятый украинским парламентом в первом чтении законопроект № 6327 «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств». Так, по его словам, реформирование отрасли – это прежде всего доступные медицинские услуги и лекарственные средства для всех категорий населения области независимо от материального положения пациентов. «Ведь по данным исследований, 49% украинцев отказываются от лечения из-за нехватки средств. Еще 69% из-за этой же причины занимаются самолечением, что часто приводит к негативным последствиям», - говорится в сообщении.

Руководитель управления подчеркнул, что отныне, согласно реформы медицины, средства будут направляться на оплату конкретных медицинских услуг и лекарственных средств, предоставленных пациентам, а не на содержание инфраструктуры учреждений здравоохранения.

«То есть, каждый пациент выбирает себе больницу и специалиста – семейного врача, терапевта или педиатра. Бесплатно население будет получать медицинскую помощь от своего врача: профилактический осмотр, обследование, медицинское сопровождение, назначение диагностических обследований и лекарств, корректировки лечения и направления к врачам-специалистам. Именно за качество предоставления этих услуг будет платить государство медицинским учреждениям», – отметил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.

Среди прочего, он подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования бюджетные средства будут использоваться более эффективно, а граждане получат более качественную медицинскую защиту. Кроме этого, определен четкий перечень услуг – так называемый «гарантированный пакет», за который полностью оплатит государство.

«Для того, чтобы жители Житомирщины получали качественные медицинские услуги, нужно, чтобы врач думал, как лучше оказать помощь», - сказал Суслик.

Как сообщал УНИАН, Житомирщина активно включилась в процесс внедрения системы реимбурсации (обеспечения доступности) лекарственных средств. Так, по оперативным данным, в области по программе «Доступные лекарства» почти 200 тысяч жителей уже получили бесплатно или с незначительной доплатой препараты на сумму более 10 млн грн.