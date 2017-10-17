В Житомире проведут творческий вечер "Современная австрийская поэзия в украинских переводах"
Студенты будут читать произведения современных австрийских поэтов на немецком и украинском языках в переводе Петра Рыхло.
Сегодня в Житомире проведут творческий вечер " Современная австрийская поэзия в украинских переводах ". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, 17 октября в 14:00 час. в Доме украинской культуры состоится творческий вечер студентов Учебно-научного института иностранной филологии Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.
Во время мероприятия состоится вручение призов победителям второго тура студенческого и ученического конкурса на лучший перевод произведений современных австрийских писателей.
"Мероприятие проводится Австрийским центром НИИ «Драматургия» Житомирского государственного университета имени Ивана Франко при поддержке Австрийской службы академических обменов OeAD",- сказано в сообщении.
Студенты будут читать произведения современных австрийских поэтов на немецком и украинском языках в переводе Петра Рыхло в сопровождении электронной музыки известного житомирского композитора Old Captain.
Также состоится награждение победителей конкурса на лучший художественный перевод произведений современных австрийских писателей.
Призы будут вручать : представитель Австрийской службы академических обменов OeAD Нина Гаврилов и члены жюри конкурса – преподаватели Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.