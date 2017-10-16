Похитили и приковали цепью: в Одессе преступники держали в заложниках мужчину из-за долга

В Одессе сегодня патрульные полицейские спасли мужчину, которого похитители незаконно лишили свободы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.

«Вчера около 22.00 патрульные получили информацию о похищении человека в Киевском районе города. В телефонном разговоре заявительница пояснила инспекторам, что злоумышленники похитили и удерживают в заложниках ее гражданского мужа, пока он не рассчитается с долгом», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили вероятное местонахождение потерпевшего и начали поиски.

При обследовании прилегающей территории гаражного комплекса полицейские обнаружили подсобное помещение, из которого доносились крики о помощи.

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«В этом помещении и находился похищенный мужчина, прикованный цепью за шею к стене. Заложника освободили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для проведения необходимых процессуальных действий», - добавили в пресс-службе.

Сведения о событии внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией уголовного правонарушения по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины.

Как уточнили в региональном главке Национальной полиции, сейчас следователи принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.