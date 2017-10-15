Пекло: трудовая миграция украинцев в Польшу - хороший процесс для обеих стран

Трудовая миграция украинцев в Польшу является хорошим процессом для обеих стран.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил журналистам в Киеве во время открытия мурала с изображением Иоанна Павла II.

"В Польше есть более миллиона украинских граждан, которые проживают, инвестируют и хотят работать в Польше. Мы не думаем, что это плохой процесс. Это хороший процесс, со взаимной пользой как для Украины, так и для Польши", - сказал он.

"Польский рынок труда может хорошо функционировать, а с другой стороны - деньги, которые зарабатывают украинцы в Польше, приходят в Украину. И это как один экономический организм", - добавил Пекло.