Полиция озвучила количество участников "Марша славы" в Киеве (полное видео)
Нарушений правопорядка во время марша зафиксировано не было, отметили в полиции.
В «Марше славы героям» в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек, мероприятие прошло без нарушений правопорядка.
Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.
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По словам Крищенко, за порядком в Киеве следили 4500 сотрудников полиции и Нацгвардии.
«По приблизительным подсчетам, к «Маршу» присоединились около 10 тысяч человек. Нарушений правопорядка зафиксировано не было», - сказал он.
Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий, сообщили в столичном главке НП.
Как сообщал УНИАН, «Марш славы героям», в котором, по данным его организаторов, участвовали от 13 до 20 тысяч человек, прошел по центральным улицам Киева и завершился на Контрактовой площади концертом в честь 75-летия УПА и Дня защитника Украины.