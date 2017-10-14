Полиция озвучила количество участников "Марша славы" в Киеве (полное видео)

В «Марше славы героям» в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек, мероприятие прошло без нарушений правопорядка.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Крищенко, за порядком в Киеве следили 4500 сотрудников полиции и Нацгвардии.

«По приблизительным подсчетам, к «Маршу» присоединились около 10 тысяч человек. Нарушений правопорядка зафиксировано не было», - сказал он.

Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий, сообщили в столичном главке НП.

Как сообщал УНИАН, «Марш славы героям», в котором, по данным его организаторов, участвовали от 13 до 20 тысяч человек, прошел по центральным улицам Киева и завершился на Контрактовой площади концертом в честь 75-летия УПА и Дня защитника Украины.