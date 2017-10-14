Сегодня в Марше славы УПА в Киеве могут принять участие почти 30 тысяч человек - организаторы

В Марше славы Украинской повстанческой армии сегодня в Киеве могут принять участие около 30 тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе брифинга после съезда "Национального корпуса" высказал председатель партии Андрей Белецкий.

"От «Нацкорпуса», насколько мне известно, уже утром - более 20 тысяч. А всего, я думаю, что марш превысит 20 тысяч - это 100 процентов. Надеемся, что и 30. Это будет самое мощное объединенное националистическое мероприятие, пожалуй, в истории независимой Украины", - сказал он.

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Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, организаторами шествия по случаю 75-летия создания УПА является «Национальный корпус», «Правый сектор» и ВО «Свобода».

Участники марша соберутся у памятника Тарасу Шевченко. В 16.00 начнется праздничное вече, после которого в 16.45 состоится брифинг руководства националистических сил - организаторов мероприятия. Из парка Шевченко колонна участников начнет движение по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Незалежности, Владимирский спуск до Контрактовой площади.

На сайте «Свободы» сообщается, что после марша состоится праздничный концерт с участием группы «Кому Вниз». Как сообщал УНИАН, 11 октября в Департаменте общественных коммуникаций КГГА сообщили, что, согласно заявке, в Марше славы УПА примут участие 20 тысяч человек.