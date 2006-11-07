Прогноз погоды до конца недели

8-10 ноября в Украине потеплеет до 4-9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 8 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, днем в восточной части и в Крыму временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром на дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололед, на западе – местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, в восточных областях - 0-5° мороза; днем - 4-9° тепла, на юге - до 13°; в Карпатах на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла.

9 ноября преимущественно без осадков, лишь днем на крайнем западе, а вечером - в западных и северных областях - временами дождь. 10 ноября в Украине местами небольшие дожди. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 9 ноября в западных областях, 10 ноября - в западных и северных - местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на побережье морей и в Крыму - до 8° тепла, днем - до 4-9°, 9 ноября в южной части - 8-13° тепла.

11-12 ноября временами снег, мокрый снег, днем местами с дождем, 11 ноября небольшие осадки; лишь в южной части и восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 11 ноября - от 2° тепла до 4° мороза, 12 ноября - 2-8° мороза; днем - 0-6° тепла; в Крыму ночью - от 2° мороза до 4° тепла, днем - 3-9° тепла.

В Киеве и области 8 ноября облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки, слабый туман, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 2-4° тепла, днем - 6-8°; по области ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9° тепла.

9 ноября без существенных осадков, лишь вечером временами дождь. 10 ноября местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 10 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

11-12 ноября временами снег, мокрый снег, днем местами с дождем, 11 ноября небольшие осадки. Температура ночью 11 ноября - от 1° тепла до 4° мороза, 12 ноября – 2-7° мороза; днем 0-5° тепла.