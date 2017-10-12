С ноября в ночных поездах появится сервис полноценного питания - глава Укрзализныци

Уже в ноябре в ночных поездах введут сервис полноценного питания. Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци".

"Мы предложим нашим пассажирам полноценный ассортимент вкусных и полезных блюд. Это будут салаты, первые, вторые блюда. Вопрос обеспечения питанием в ночных поездах назрел уже давно, однако мы не хотим предлагать нашим пассажирам консервы или сухпайки. Поэтому нашли технологии, которые позволяют обеспечить свежесть блюд в течение всего рейса. Наша цель – обеспечить новый формат сервиса", – сообщил сегодня во время совещания по подготовке к зиме, которая состоялась на технической пассажирской станции "Дарница", и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По словам руководителя "Укрзализныци", стоимость блюд будет такой, как в заведениях общественного питания средней ценовой категории.

"И компот! В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню – первые блюда, сэндвичи, снэки, десерты", - написал сегодня на свой странице в Twitter Кравцов.