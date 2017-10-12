В Житомире ко Дню украинского казачества проведут художественный пленэр, фотовыставки и фестиваль (план мероприятий)

В Житомире в субботу, 14 октября, в День украинского казачества, праздника Покровы и Дня защитника Украины проведут презентацию художественного пленэра, фотовыставки и фестиваль. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по случаю празднования Дня украинского казачества, праздника Покровы и Дня защитника Украины в Житомире запланирована насыщенная программа мероприятий.

Среди запланированного - презентация межрегионального художественного пленэра, фотовыставки и фестиваль, праздничные концерты.

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«Мероприятия проводятся с целью достойного чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, а также с целью содействия развитию народного творчества и возрождение национальных традиций, эстетического воспитания современного поколения, пропаганда творческих достижений Украины», - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках празднования Святой Покровы 14 октября состоится «Покровское свадьбы на Замковой» с участием молодоженов. Бракосочетание состоится за древними украинскими традициями и обрядами.

Напомним, 14 октября – День Украинского казачества. Праздник отмечается ежегодно 14 октября в день Святой Покровы Пречистой Богородицы. Также от 14 октября 2014 года этот день отмечается и государственный праздник - День защитника Украины.