Большинство читателей УНИАН считают, что нардеп должен понести наказание за зажигание дымовой шашки в Раде – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 71% наших читателей считают, что за зажигание дымовой шашки в Раде нардепов следует наказывать, вплоть до лишения мандата. Ведь их выбирали законодательной работой заниматься, а не цирк устраивать.

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Еще 3% также считают, что виновных нардепов следует наказывать, но предлагают более мягкое наказание - только вынести предупреждение и заставить компенсировать убытки.

При этом 16% опрошенных считают, что всех этих «горячих голов» просто нужно в АТО отправлять.

В то же время 10% респондентов наоборот считают такие действия нардепов в парламенте вполне правильными.

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Как сообщал УНИАН, во время рассмотрения законопроектов по Донбассу 6 октября 2017 года, в зале заседаний Верховной Рады кто-то из нардепов бросил дымовую шашку. Это «достижение» себе поспешил приписать внефракционный нардпеп от ВО «Свобода» Юрий Левченко, который, очевидно, очень гордится таким поступком и выразил готовность сделать это еще раз.