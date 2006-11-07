Украина увеличит объемы продажи оружия

Украина в этом году увеличит объемы продажи оружия на 10 процентов. Несмотря на отсутствие государственного оборонного заказа, Украина сохраняет свое лидерство в разработке отдельных видов вооружения.

Китай, Пакистан, Россия и Алжир заказывают отечественные авиационные двигатели, бронетехнику, системы радиолокации. А страны СНГ еще скупают старую советскую технику. По словам руководителей неправительственного Центра исследований армии, сейчас Украина имеет уникальные противотанковые ракеты, изтоговленные по стандартам НАТО.

Сергей Згурец, руководитель исследовательских проектов ЦИАКР отмечает: "Украина может экспортировать изделия высокоточного поражения, средства радиолокации, средства защиты высокоточного оружия для самолетов и бронетехники и тому подобное."

Валентин Бадрак, директор ЦИАКР говорит: "Невзирая на риск в том числе и информационных операций против Украины, мы считаем, что Украина должна держаться на рынке вооружения и демонстрировать там свое лидерство."

5 канал