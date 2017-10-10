Большинство ученых в Украине не намерены переезжать за границу – опрос

56% опрошенных ученых заявили, что не рассматривают возможность переезда за границу на научную работу.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре.

В то же время, согласно информации, 26% опрошенных ответили, что думают о такой возможности, 18% не дали ответа на этот вопрос.

«Несколько больше тех, кто думает о «научной эмиграции» среди ученых Львова, работников без ученой степени и тех, у кого небольшой стаж работы. Среди основных ожиданий от эмиграции, которые имеют те, кто рассматривает такую возможность, чаще всего называли финансовое вознаграждение за свою работу (43%). О желании практического воплощения результатов своей работы как мотивации к выезду говорили 28%, научном признании - 14%, моральном удовлетворении - 10%», - говорится в результатах исследования.

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Опрос также показал, что 93% опрошенных респондентов заявили, что для них важно, чтобы результаты их научной работы имели практическое применение. Лишь 4% сказали, что имеют противоположное мнение. В свою очередь, 47% сказали, что их научные наработки получили практическое применение. Вместе с тем, 38% сказали, что их научные разработки не были внедрены на практике, еще 15% не ответили на этот вопрос. Больше всего тех, кто заявил, что результаты их работ получили практическое воплощение, среди докторов наук (61%), и тех, у кого стаж работы более 20 лет. Меньше, соответственно, среди тех, у кого нет ученой степени, и, кто имеет малый стаж работы.

Вместе с тем, 57% опрошенных заявили, что сотрудничают со своими коллегами из-за рубежа, 37% сказали, что не имели такого опыта, еще 6% не ответили на этот вопрос. Больше всего тех, кто сотрудничает с иностранными учеными, в Киеве и Одессе, меньше всего - в Днепре. Также больше их среди докторов наук и тех, кто имеет большой научный стаж.

Кроме того, только 2% опрошенных заявили, что их научная деятельность финансируется в достаточной мере, 55% заявили, что она финансируется частично. 35% сказали, что их деятельность вообще не финансируется. Более-менее лучше обстоят дела с финансированием среди ученых Киева, докторов наук и тех, у кого стаж деятельности более 20 лет. Однако среди днепрян, работников без ученой степени и тех, у кого небольшой стаж, ситуация несколько хуже.

54% опрошенных заявили, что занимаются другой трудовой деятельностью, кроме научных исследований, 43% сказали, что не занимаются. В то же время, 72% из тех, кто имеет дополнительную работу кроме своей основной, заявили, что она связана с основным местом работы. Следует отметить, что работники без ученой степени чаще чем другие заявляли о том, что их другая вспомогательная деятельность не связана с основной.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» 4-30 сентября 2017 года по заказу Общественного союза «Форум Украинского Партнерства». Всего были опрошены 35 ученых в 5 городах (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов). Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).