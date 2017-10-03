Более 60% украинцев не хотят эмигрировать в другие страны – опрос

61% украинцев не хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время 35% респондентов указали, что имеют такое желание, еще 4% - не определились с ответом.

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«Больше всего желающих сменить место жительства среди жителей Запада (41%). На Юге таких 34%, в Центре - 33%, на Востоке - 33%. Среди молодежи (18-35 лет) количество желающих переехать на постоянное место жительства за границу, - 54%. Зато среди старшего поколения таких всего 19%. Несколько больше желающих эмигрировать, среди лиц с высшим образованием и более состоятельных. Вместе с тем следует обратить внимание, что среди тех, кто работал за рубежом, количество потенциальных мигрантов меньше, чем среди тех, кто только желает найти за рубежом работу», - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Также отмечается, что чаще всего среди причин, побуждающих респондентов думать об эмиграции, называли надежду получить лучшие условия для жизни (64%). Желание обеспечить лучшее будущее для детей как причину переехать в другую страну называли 34%, отсутствие достойной работы в Украине - 23%, желание получить лучшее образование - 12%. Менее 10% указали причинами отсутствие безопасности в Украине, возможность получить лучшее медобслуживание, лучшие условия ведения бизнеса, желание самореализации, семейные обстоятельства. Из-за ценностного конфликта и политических преследований желающих выехать не более 1% опрошенных.

Чаще всего среди стран, в которых хотели бы работать респонденты, желающие получить работу за границей, называли Германию (37%). В Польше хотели бы работать 26%, в США - 22%, в Канаде - 21%, в Чехии - 16%, в Италии - 15%, в Великобритании - 14%, во Франции или Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в Нидерландах - 7%, в России - 6%.

В других странах хотели бы работать менее 5% опрошенных.

Германию, США, Чехию и Великобританию как желаемые страны для работы чаще других выбирали жители Запада, Россию - опрошенные на Востоке.

В то же время 80% опрошенных считают, что безвизовый режим с ЕС приведет к увеличению количества трудоспособного населения, выезжающих из Украины, лишь 13% имеют противоположное мнение.

Опрос проводился 8-18 сентября 2017 г. среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1,2 тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.