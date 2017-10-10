На Житомирщине задержали злоумышленников, требовавших с жителя Бердичева почти миллион гривень (фото)

В Житомирской области сотрудники Нацполиции и Управления СБУ задержали группу мужчин, которые требовали с жителя Бердичева около миллиона гривен. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Читайте такжеВо время обысков у чиновника Киевсовета нашли списки обложенных "данью" предпринимателейКак отмечается в сообщении, четверо вымогателей были задержаны 9 октября в Бердичеве. «Предметом манипуляций негодяев стал грузовик, приобретенная бердичевским предпринимателем за рубежом почти полгода назад. За вымогательство задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы», - рассказали УНИАН в полиции.

Задержание вымогателей стало результатом совместной операции Главного управления Нацполиции в Житомирской области и регионального Управления СБУ.

Пострадавшим от действий вымогателей стал житель Бердичева, который в апреле этого года с помощью знакомого приобрел в Германии и перегнал в Украину грузовой автомобиль MAN. По предварительной договоренности, после процедуры растаможивания мужчина должен был уплатить своему сопровождающему, 62-летнему жителю Бердичевского района, $8 тыс. Последний, желая получить большую сумму, заручился поддержкой своих знакомых.

Один из них, 51-летний житель Бердичева, уже являетсяподсудимым в деле о вымогательстве.

Следовательно, владельцу иностранной фуры вымогатели назвали новые долговые обязательства в $40 тыс. Пока же он не выплатил деньги, в качестве залога злоумышленники заставили мужчину отдать документы и ключи от автомобиля.

«Вымогатели не успокоились и после того, как владелец грузовика, растаможив его, передал им предварительно договоренную сумму в 8 тысяч долларов США», - уточнили в полиции. Зато, для большего влияния и терроризирования предпринимателя, они подключили к делу еще двух мужчин, 29-летних жителей Киевской области. Вымогательство по телефону и во время встреч продолжались вплоть по сентябрь этого года.

«Вчера, 9 октября, сразу после очередной такой встречи на стоянке грузовых автомобилей в г. Бердичеве, на которой потерпевшему вымогатели угрожали применением оружия и убийством, были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК ("задержание уполномоченным должностным лицом"). Этим лицам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 189 УК ("вымогательство"), - сообщил УНИАН и.о. начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

По действующему законодательству вымогателей может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.