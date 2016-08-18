На Житомирщине экс-председателей РГА и райсовета за взятку приговорили к 2,5 годам заключения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, 17 августа суд приговорил обоих чиновников к 2,5 года лишения свободы.

Установлено, что бывшие руководители Малинского района вымогали деньги за содействие в выделении земли фермеру.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебными лицами, занимающими ответственное положение) Уголовного кодекса Украины осуществляла прокуратура Житомирской области.

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По информации прокуратуры области, в первую очередь правоохранительное ведомство потребовало лишить свободы взяточников на срок от 5 до 10 лет без права 3 года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также им грозила конфискация имущества, однако суд вынес более мягкий приговор.

По данным пресс-группы СБУ в Житомирской области, дело рассматривал Малинский районный суд Житомирской области.

В пресс-группе также сообщили, что суд признал чиновников виновными по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о мошенничестве, потому что чиновники за деньги обещали предпринимателю оказать содействие в аренде земельного участка для ведения фермерского хозяйства, тогда как на самом деле решение этого вопроса не входило в их компетенцию", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Житомирской области суд постановил взять под стражу двух чиновников, которых задержали на взятке в 40 тыс. грн. На тот момент чиновники занимали должности председателя Малинской РГА и Малинского райсовета, их задержали сотрудники Службы безопасности и прокуратуры области 27 сентября 2015 года.

Позже после задержания суд отпустил чиновников под залог в 300 тыс. грн - для председателя райгосадминистрации, и в 218 тыс. грн - для председателя райсовета.