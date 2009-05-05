В РПЦ говорят, что о снятии анафемы с Мазепы и речи быть не может

Русская православная церковь исключает возможность снятия анафемы с гетмана Ивана Мазепы.

Об этом сообщает сайт «Вести.ru» со ссылкой на Синодальную богословскую комиссию УПЦ Московского патриархата.

«Анафеме Мазепа был предан действительно за союз с лютеранином, что является известным фактом, и не понимаю, как его можно отрицать, а также не за передачу храмов лютеранам, а за то, что приведенный Мазепой Карл «места святая осквернил и разорил», - это также доказанный исторический факт. Кроме того, анафема Мазепе зафиксирована в богослужебном предании церкви, которое не может быть признано ошибочным и подлежать пересмотру», - сказал член богословской комиссии, клирик Одесской епархии УПЦ МП протоиерей Андрей НОВИКОВ.

По мнению протоиерея, ссылка на отмену «анафемы на старообрядцев» как пример возможности отмены анафемы Мазепе «несостоятельна по той простой причине, что не было отмены анафем, наложенных персонально на вождей старообрядческого раскола, а были отменены клятвы на сами обряды и содержащих их». Персональные анафемы могут быть отменены только в случае покаяния преданных анафеме, а покаяния у И.Мазепы не было, напомнил священник.

По словам А.НОВИКОВА, снятие анафемы с Мазепы стало бы «автоматическим признанием принципиальной возможности погрешимости церкви и несостоятельности и других ее анафем, в частности, анафемы лжепатриарху киевскому ФИЛАРЕТУ «ДЕНИСЕНКО)».

Протоиерей также не согласен с тем, что нарушение клятвы, которую Мазепа дал Петру I, должны оценивать политики, историки, а не церковь. «Нарушение клятвы карается канонами Святой церкви, а потому является каноническим преступлением, точно так же, как и нарушение клятвы бывшим киевским митрополитом ФИЛАРЕТОМ. Многие поместные церкви предавали в самые разные исторические периоды анафеме тех или иных лиц за нарушение клятвы», - подчеркнул А.НОВИКОВ.

Справка УНИАН. Глава Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) на пресс-конференции 30 апреля в Киеве заявил, что отмена решения об отлучении Мазепы от церкви теоретически возможна, поскольку оно носило сугубо политическую подоплеку. По его словам, и прежде бывало, что анафемы отменялись, в частности, в случае со старообрядцами.

«Еще митрополит Киевский и Галицкий Антоний Храповицкий в начале XX века говорил, что, скорее всего, гетман Мазепа был предан анафеме по политическим мотивам», – сказал архимандрит.

Он отметил, что в лоне РПЦ создана специальная комиссия, которая рассматривает данный вопрос и готова принять решение, когда утихнут политические споры вокруг гетмана Мазепы.