В Калиновке продолжают искать взрывоопасные предметы

По состоянию на 07:00 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Калиновке не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Специалисты ГСЧС продолжают выполнять заявки от населения об обнаружении подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 416 заявок.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20, 645 тыс. га территории.

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Производится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-ти километровой зоне вокруг арсенала.

«В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета», – говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 493 чел. и 288 ед. техники.